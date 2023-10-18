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В рф госдума согласовала отказ от договора о запрете ядерных испытаний

Киев • УНН

 • 222947 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Отзыв ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний одобрила госдума россии, передает УНН, со ссылкой на росСМИ.

В рф госдума согласовала отказ от договора о запрете ядерных испытаний

Детали

Законопроект об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят сегодня в российской госдуме, сразу во втором и третьем чтениях. Первое чтение он прошел 17 октября.

Им отменяется статья 1 российского закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая содержит положение о ратификации договора, подписанного от имени рф 27 лет назад.

Справочно

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят в 1996 году Генассамблеей ООН. россия ратифицировала документ, но США и Китай не сделали этого. Последнее испытание ядерного оружия США провели в 1992 году. Но с тех пор в мире было проведено еще 10 испытаний. Большинство проводилось Северной Кореей, также по два раза, в 1998 году, испытания провели Индия и Пакистан.

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