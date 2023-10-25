В росії рада федерації ухвалила відкликання договору про заборону ядерних випробувань
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Рада Федерації рф схвалила закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, підписаної 27 років тому. Про це повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.
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«Рада Федерації схвалила закон, що відкликає ратифікацію росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань», - йдеться у повідомленні.
Законом скасовується стаття 1 російського закону "Про ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань", яка містить положення про ратифікацію договору, підписаного від імені рф 27 років тому.
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держдума росії схвалила відкликання ратифікації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.
Міністерство закордонних справ України відреагувало на законопроєкт щодо відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Відомство закликало світ відреагувати на цю провокацію москви, яка в черговий раз намагається підірвати глобальну архітектуру ядерного роззброєння і нерозповсюдження.
Довідково
Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань був ухвалений у 1996 році Генасамблеєю ООН. росія ратифікувала документ, США та Китай не зробили цього. Останнє випробування ядерної зброї США провели у 1992 року. Але з того часу у світі було проведено ще 10 випробувань. Більшість проводилася Північною Кореєю, також по два рази, у 1998 році, випробування провели Індія та Пакистан.