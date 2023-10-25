В россии совет федерации принял отзыв договора о запрете ядерных испытаний
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Совет Федерации рф одобрил закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, подписанного 27 лет назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
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«Совет Федерации одобрил закон, отзывающий ратификацию россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», - говорится в сообщении.
Законом отменяется статья 1 российского закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая содержит положение о ратификации договора, подписанного от имени рф 27 лет назад.
Ранее
госдума россии одобрила отзыв ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ведомство призвало мир отреагировать на эту провокацию москвы, которая в очередной раз пытается подорвать глобальную архитектуру ядерного разоружения и нераспространения.
Справочно
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят в 1996 году Генассамблеей ООН. россия ратифицировала документ, США и Китай не сделали этого. Последнее испытание ядерного оружия США провели в 1992 году. Но с тех пор в мире было проведено еще 10 испытаний. Большинство проводилось Северной Кореей, также по два раза, в 1998 году, испытания провели Индия и Пакистан.