путін підписав закон про відмову від договору щодо заборони ядерних випробувань
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Російській диктатор володимир путін підписав закон, який відкликає ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.
Цитата
«путин підписав закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
18 жовтня держдума росії схвалила відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.
Міністерство закордонних справ України відреагувало на законопроєкт щодо відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Відомство закликало світ відреагувати на цю провокацію москви, яка в черговий раз намагається підірвати глобальну архітектуру ядерного роззброєння і нерозповсюдження.
25 жовтня рада федерації рф все ж таки схвалила закон про відкликання ратифікації Договору.
Контекст
Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань був ухвалений у 1996 році Генасамблеєю ООН. росія ратифікувала документ, але США та Китай не зробили цього. Останнє випробування ядерної зброї США провели у 1992 року. Але з того часу у світі було проведено ще 10 випробувань. Більшість проводилася Північною Кореєю, також по два рази, у 1998 році, випробування провели Індія та Пакистан.