Путин подписал указ об обеспечении жильем украинских военных, которые остались в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об обеспечении жильем бывших украинских военнослужащих, которые после оккупации Крыма остались на полуострове. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ, передает УНН.
Как сообщается, право на жилье имеют проживающие на полуострове граждане РФ, состоявшие на учете в качестве нуждающихся в жилье и уволенные до 18 марта 2018 года с военной службы из вооруженных сил и правоохранительных органов Украины, в которых предусмотрена военная служба.
Также эта норма касается и служащих органов военного управления и воинских формирований Республики Крым и расположенных в Крыму региональных органов Государственной службы специальных связей и защиты информации Украины.
Напомним, Путин заявил, что не сомневался в введении санкций после аннексии Крыма.