Путін підписав указ про забезпечення житлом українських військових, які залишилися в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про забезпечення житлом колишніх українських військовослужбовців, які після окупації Криму залишилися на півострові. Відповідний документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, передає УНН.
Як повідомляється, право на житло мають жителі Криму, які перебували на обліку як ті, що потребують житла, і були звільнені до 18 березня 2018 року із військової служби зі збройних сил і правоохоронних органів України, в яких передбачена військова служба.
Також ця норма стосується і службовців органів військового управління і військових формувань Республіки Крим і розташованих в Криму регіональних органів Державної служби спеціальних зв'язків і захисту інформації України.
Нагадаємо, Путін заявив, що не сумнівався в введенні санкцій після анексії Криму.