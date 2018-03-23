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Путін підписав указ про забезпечення житлом українських військових, які залишилися в Криму

Путін підписав указ про забезпечення житлом українських військових, які залишилися в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про забезпечення житлом колишніх українських військовослужбовців, які після окупації Криму залишилися на півострові. Відповідний документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, передає УНН.

Як повідомляється, право на житло мають жителі Криму, які перебували на обліку як ті, що потребують житла, і були звільнені до 18 березня 2018 року із військової служби зі збройних сил і правоохоронних органів України, в яких передбачена військова служба.

Також ця норма стосується і службовців органів військового управління і військових формувань Республіки Крим і розташованих в Криму регіональних органів Державної служби спеціальних зв'язків і захисту інформації України.

Нагадаємо, Путін заявив, що не сумнівався в введенні санкцій після анексії Криму.

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