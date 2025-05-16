путин онлайн следит за переговорами с Украиной в Стамбуле - песков

российский диктатор владимир путин получает всю информацию о ходе переговоров с Украиной в Стамбуле в режиме онлайн. Об этом пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил в комментарии российским "СМИ", передает УНН.

Детали

По его словам, российская делегация в Стамбуле "имеет все необходимые установки по переговорной позиции", которые были выработаны на недавнем совещании у путина. О каком именно совещании идет речь – он не уточнил.

Также пресс-секретарь российского диктатора не исключает, что путин сегодня совершит международный телефонный разговор. Еще он отметил важность встречи путина с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле начался раунд переговоров между делегациями Украины и россии.

В то же время представители Украины обвинили россиян в подрыве переговоров, требуя их проведения без США и Турции. По мнению Украины, это подрывает мирные усилия и вызывает сомнения относительно намерений путина.