путін онлайн стежить за переговорами з Україною в Стамбулі - пєсков
Київ • УНН
пєсков заявив, що путін отримує інформацію про переговори в режимі онлайн, а делегація рф має всі необхідні установки. Він також не виключив телефонну розмову путіна.
російський диктатор володимир путін отримує всю інформацію щодо перебігу переговорів з Україною у Стамбулі в режимі онлайн. Про це речник путіна дмитро пєсков заявив в коментарі російським "ЗМІ", передає УНН.
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За його словами, російська делегація в Стамбулі "має всі необхідні установки щодо переговорної позиції", які були вироблені на нещодавній нараді у путіна. Про яку саме нараду йдеться – він не уточнив.
Також речник російського диктатора не виключає, що путін сьогодні здійснить міжнародну телефонну розмову. Ще він наголосив на важливості зустрічі путіна з президентом США Дональдом Трампом.
Нагадаємо
У п’ятницю, 16 травня, у Стамбулі розпочався раунд переговорів між делегаціями України та росії.
Водночас представники України звинуватили росіян в підриві переговорів, вимагаючи їх проведення без США та Туреччини. На думку України, це підриває мирні зусилля і викликає сумніви щодо намірів путіна.