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У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри
10:57 • 5410 перегляди

У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри

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путін онлайн стежить за переговорами з Україною в Стамбулі - пєсков

Київ • УНН

 • 212 перегляди

пєсков заявив, що путін отримує інформацію про переговори в режимі онлайн, а делегація рф має всі необхідні установки. Він також не виключив телефонну розмову путіна.

путін онлайн стежить за переговорами з Україною в Стамбулі - пєсков

російський диктатор володимир путін отримує всю інформацію щодо перебігу переговорів з Україною у Стамбулі в режимі онлайн. Про це речник путіна дмитро пєсков заявив в коментарі російським "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

За його словами, російська делегація в Стамбулі "має всі необхідні установки щодо переговорної позиції", які були вироблені на нещодавній нараді у путіна. Про яку саме нараду йдеться – він не уточнив.

Також речник російського диктатора не виключає, що путін сьогодні здійснить міжнародну телефонну розмову. Ще він наголосив на важливості зустрічі путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо

У п’ятницю, 16 травня, у Стамбулі розпочався раунд переговорів між делегаціями України та росії.

Водночас представники України звинуватили росіян в підриві переговорів, вимагаючи їх проведення без США та Туреччини. На думку України, це підриває мирні зусилля і викликає сумніви щодо намірів путіна.

Євген Устименко

Євген Устименко

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