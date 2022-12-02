путин может использовать мирные переговоры, чтобы пополнить запасы своей армии — The Telegraph

Детали

Джеймс Клеверли выразил обеспокоенность по поводу российского президента, который может делать вид, что участвует в переговорах, а на самом деле обучает больше войск и присылает больше боеприпасов на фронт.

Цитата

“Существовал риск, что прекращение огня фактически использовано путиным, чтобы научить больше войск и выработать больше боеприпасов, а также переоснастить свои поврежденные вооруженные силы и перевооружить их”, — цитирует Клеверли The Telegraph.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден заявил, что готов поговорить с Путиным, если тот захочет остановить войну