Байден: я готовий поговорити з путіним, якщо він захоче зупинити війну

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Президент США підкреслив, що поговорить з путіним лише проконсультувавшись із союзниками по НАТО.

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“У мене немає найближчих планів зв’язуватися з путіним. Я готовий поговорити з ним, якщо він виявить зацікавленість у тому, щоб знайти спосіб покласти край війні. Поки він цього не зробив”, — сказав Байден на пресконференції в Білому домі після переговорів з Еммануелем Макроном

Прессекретар російського лідера дмитро пєсков своєю чергою заявив, що до кінця року жодних контактів з адміністрацією США не планується.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден і президент Франції Емануель Макрон зобов’язалися притягнути росію до відповідальності за “широко задокументовані звірства та військові злочини” в Україні, йдеться у заяві двох лідерів, опублікованій після їхньої зустрічі у Білому домі.