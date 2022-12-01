Байден: я готов поговорить с путиным, если он захочет остановить войну

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Президент США подчеркнул, что поговорит с путиным только проконсультировавшись с союзниками по НАТО.

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“У меня нет ближайших планов связываться с путиным. Я готов поговорить с ним, если он проявит заинтересованность в том, чтобы найти способ покончить с войной. Пока он этого не сделал”, — сказал Байден на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с Эммануэлем Макроном

Пресс-секретарь российского лидера дмитрий песков в свою очередь заявил, что до конца года никаких контактов с администрацией США не планируется.

Напомним

Президент США Джо Байден и президент Франции Эмануэль Макрон обязались привлечь россию к ответственности за “широко задокументированные зверства и военные преступления” в Украине, говорится в заявлении двух лидеров, опубликованном после их встречи в Белом доме.