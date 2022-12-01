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Байден і Макрон мають намір притягнути росію до відповідальності за звірства та військові злочини в Україні

Байден і Макрон мають намір притягнути росію до відповідальності за звірства та військові злочини в Україні

Київ • УНН

 • 858760 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент США Джо Байден і президент Франції Емануель Макрон зобов'язалися притягнути росію до відповідальності за "широко задокументовані звірства та військові злочини" в Україні, йдеться у заяві двох лідерів, опублікованій після їхньої зустрічі у Білому домі, пише УНН.

Цитата

Лідери підтвердили "свою непохитну рішучість притягнути росію до відповідальності за широко задокументовані звірства та військові злочини, вчинені як її регулярними збройними силами, так і її довіреними особами, включаючи найманців", - йдеться у заяві.

Вони підтверджують "підтримку захисту Україною свого суверенітету та територіальної цілісності, включаючи надання політичної допомоги, допомоги у галузі безпеки, гуманітарної та економічної допомоги Україні стільки, скільки потрібно", - додано у заяві.

Деталі

Окремо CNN повідомляє подробиці пресконференції двох лідерів.

"Ми багато говорили про це на нашій двосторонній зустрічі, і ми продовжимо рішуче підтримувати народ України, коли він захищає свої будинки та свої сім'ї, а також свій суверенітет та територіальну цілісність від російської агресії, яка була неймовірно жорстокою".

Байден заявив журналістам: "Я знав, що це росія, але я не очікував, що вони будуть такими жорстокими, як зараз… сьогодні ми підтвердили, що разом протистоятимемо цій жорстокості".

На початку пресконференції Байден назвав США та Францію "найсильнішими партнерами та найздібнішими союзниками".

Франція, сказав Байден, є "найстарішим союзником та непохитним партнером" Сполучених Штатів. Він додав, що альянс "зміцнюватиметься в найближчі десятиліття".

Макрон послався на спільні цінності США та Франції, назвавши країни "сестрами у боротьбі за свободу" і закликавши "знов стати братами зі зброї" у розпал війни в Україні.

Доповнення

Повернення Макрона з державним візитом в США послідувало за відкликанням французького посла із Вашингтону через американо-австралійську угоду щодо підводних човнів AUKUS, яка приголомшила французів, і коштувала їм багатомільярдного оборонного договору.

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