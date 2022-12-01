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Байден и Макрон намерены привлечь россию к ответственности за зверства и военные преступления в Украине

Байден и Макрон намерены привлечь россию к ответственности за зверства и военные преступления в Украине

Киев • УНН

 • 858759 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон обязались привлечь россия к ответственности за "широко задокументированные зверства и военные преступления" в Украине, говорится в заявлении двух лидеров, опубликованном после их встречи в Белом доме, пишет УНН.

Цитата

Лидеры подтвердили "свою непоколебимую решимость привлечь россию к ответственности за широко задокументированные зверства и военные преступления, совершенные как ее регулярными вооруженными силами, так и ее доверенными лицами, включая наемников", - говорится в заявлении.

Они подтверждают "поддержку защиты Украиной своего суверенитета и территориальной целостности, включая предоставление политической помощи, помощи в области безопасности, гуманитарной и экономической помощи Украине столько, сколько нужно", - говорится в заявлении.

Детали

Отдельно CNN сообщает подробности пресс-конференции двух лидеров.

"Мы много говорили об этом на нашей двусторонней встрече, и мы продолжим решительно поддерживать народ Украины, когда он защищает свои дома и семьи, а также свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии, которая была невероятно жестокой".

Байден заявил журналистам: "Я знал, что это россия, но я не ожидал, что они будут такими жестокими, как сейчас… сегодня мы подтвердили, что будем вместе противостоять этой жестокости".

В начале пресс-конференции Байден назвал США и Францию ​​"сильнейшими партнерами и способными союзниками".

Франция, сказал Байден, является "старейшим союзником и непоколебимым партнером" Соединенных Штатов. Он добавил, что альянс будет "укрепляться в ближайшие десятилетия".

Макрон сослался на общие ценности США и Франции, назвав страны "сестрами в борьбе за свободу" и призвав "вновь стать братьями из оружия" в разгар войны в Украине.

Дополнение

Возвращение Макрона с государственным визитом в США последовало за отзывом французского посла с Вашингтона из-за американо-австралийского соглашения по подводным лодкам AUKUS, ошеломившим французов, что стоило им многомиллиардного оборонного договора.

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