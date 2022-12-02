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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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путін може використати мирні переговори, щоб поповнити запаси своєї армії — The Telegraph

путін може використати мирні переговори, щоб поповнити запаси своєї армії — The Telegraph

Київ • УНН

 • 1706823 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент росії володимир путін може використати мирні переговори з російськими солдатами в Україні, щоб поповнити запаси своїх армій перед початком наступної атаки.

Про це заявив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі в інтерв’ю The Telegraph, передає УНН.

Деталі

Джеймс Клеверлі висловив занепокоєння щодо російського президента, який може вдавати, що бере участь у переговорах, а насправді навчає більше військ і надсилає більше боєприпасів на фронт.

Цитата

“Існував ризик, що припинення вогню фактично використано путіним, щоб навчити більше військ і виробити більше боєприпасів, а також переоснастити свої пошкоджені збройні сили та переозброїти їх”, — цитує Клеверлі The Telegraph.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден заявив, що готовий поговорити з путіним, якщо той захоче зупинити війну

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