путін може використати мирні переговори, щоб поповнити запаси своєї армії — The Telegraph

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Джеймс Клеверлі висловив занепокоєння щодо російського президента, який може вдавати, що бере участь у переговорах, а насправді навчає більше військ і надсилає більше боєприпасів на фронт.

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“Існував ризик, що припинення вогню фактично використано путіним, щоб навчити більше військ і виробити більше боєприпасів, а також переоснастити свої пошкоджені збройні сили та переозброїти їх”, — цитує Клеверлі The Telegraph.

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