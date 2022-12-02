путін може використати мирні переговори, щоб поповнити запаси своєї армії — The Telegraph
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент росії володимир путін може використати мирні переговори з російськими солдатами в Україні, щоб поповнити запаси своїх армій перед початком наступної атаки.
Про це заявив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі в інтерв’ю The Telegraph, передає УНН.
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Джеймс Клеверлі висловив занепокоєння щодо російського президента, який може вдавати, що бере участь у переговорах, а насправді навчає більше військ і надсилає більше боєприпасів на фронт.
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“Існував ризик, що припинення вогню фактично використано путіним, щоб навчити більше військ і виробити більше боєприпасів, а також переоснастити свої пошкоджені збройні сили та переозброїти їх”, — цитує Клеверлі The Telegraph.
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