путин должен осознать, что он не сможет победить в войне - министр обороны Британии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Российский диктатор владимир путин должен осознать, что он не сможет победить в развязанной им войне, а поддержка Украины партнерами будет оставаться непоколебимой. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес по итогам встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, в Киеве, передает УНН со ссылкой на МОУ.

Цитата

"Президент Путин должен осознать, что он не может выиграть эту незаконную войну, которую он развязал, несмотря на то сколько он отправит на смерть российских солдат ради своего эго и имперских амбиций. Он не достигнет успеха, а международное сообщество станет только сильнее в противостоянии этой агрессии", — заявил Уоллес.

Он подчеркнул, что право Украины на самооборону, которое ей предоставлено Уставом ООН, является неоспоримым.

"Несмотря на все международные законы, несмотря на Женевскую конвенцию, они (россияне) продолжают целенаправленно нацеливаться оружием на население Украины. Право Украины на самооборону, которое ей предоставлено Уставом ООН, является неоспоримым. По всем законодательным актам, имея такое право на самооборону, Украина может просить помощи у своих друзей и союзников", — подчеркнул Уоллес.

Также министр обороны Британии подчеркнул, что международное право касается всех и не может действовать на кого-то отдельно.

"Сейчас Россия начинает осознавать, что союзники Украины будут вместе с ней в ее праве на самооборону и будут помогать Украине всеми возможными видами вооружения, начиная с противотанковых ракет и заканчивая танками, Storm Shadow, и уже сейчас — F-16", — сказал министр обороны Великобритании.

Уоллес подчеркнул, что партнеры будут всегда стоять бок о бок с Украиной не только в отпоре агрессии, но и после войны.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников в Киеве встретился с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который прибыл в Украину с рабочим визитом, сообщили в Минобороны.

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