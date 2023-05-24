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путін має усвідомити, що він не зможе перемогти у війні – міністр оборони Британії

путін має усвідомити, що він не зможе перемогти у війні – міністр оборони Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Російський диктатор володимир путін має усвідомити, що він не зможе перемогти у розв’язаній ним війні, а підтримка України партнерами залишатиметься непохитною. Про це заявив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес за підсумками зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим, в Києві, передає УНН з посиланням на МОУ.

Цитата

"Президент путін повинен усвідомити, що він не може виграти цю незаконну війну яку він розв’язав, попри те скільки він відправить на смерть російських солдатів задля свого его та імперських амбіцій. Він не досягне успіху, а міжнародна спільнота стане лише сильнішою у протистоянні цій агресії", — заявив Воллес.

Він наголосив, що право України на самооборону, яке їй надано Статутом ООН, є беззаперечним.

"Попри всі міжнародні закони, не зважаючи на Женевську конвенцію, вони (росіяни) продовжують цілеспрямовано націлюватися зброєю на населення України. Право України на самооборону, яке їй надано Статутом ООН, є беззаперечним. За всіма законодавчими актами, маючи таке право на самооборону, Україна може просити допомогу у своїх друзів та союзників", — наголосив Воллес.

Також міністр оборони Британії підкреслив, що міжнародне право стосується всіх та не може діяти на когось окремо.

"Зараз росія починає усвідомлювати, що союзники України будуть разом із нею у її праві на самооборону й допомагатимуть Україні всіма можливими видами озброєння, починаючи з протитанкових ракет і завершуючи танками, Storm Shadow, і вже зараз — F-16", — сказав міністр оборони Великої Британії.

Воллес підкреслив, що партнери будуть завжди стояти пліч-о-пліч з Україною не тільки у відсічі агресії, але й після війни.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков у Києві зустрівся з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, який прибув до України з робочим візитом, повідомили в Міноборони.

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