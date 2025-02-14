путин хочет, чтобы США «вышли» из этой битвы, он будет в выигрыше - Зеленский

российский диктатор владимир путин хочет, чтобы США «вышли» из этой битвы. Это опасно для Украины, для Европы и для Америки. Однако именно путин будет в выигрыше. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский журналистам в кулуарах на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Я думаю, что это прежде всего желание Путина, чтобы Америка вышла, и Трамп был над этой битвой. Я думаю, что это очень опасно для всех, абсолютно. Я уверен, что это опасно для Украины, для Европы и для Америки. Точно в выигрыше будет путин, ведь тогда означает, что он смог разделить эту помощь, эту силу. Европа понимает, что она очень близко, и это один континент. То есть, до них руки путина дотянутся в любом случае. Просто, если без Америки, то скорее, с Америкой может быть наоборот - заявил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что сегодня нельзя потерять Америку, в Европе все взволнованы.

«Я думаю большое волнение у европейцев, очень большое. Все боятся, что могут остаться без американской поддержки. Я считаю, что это не очень хорошо. Мы со всеми говорим, со всеми лидерами, и они будут делать все, и встречаться с президентом Трампом, и будут делать все. Но то, что уже мы видим, в любом случае Европа будет увеличивать объединение вокруг Украины. Мы говорим о разной поддержке, мы понимаем о чем, потому что это будет их защита. Они понимают, начинают понимать, некоторые не понимают, их не много, что следующие они. Поэтому нужно этого не допустить. Растягивать войну на территории Украины - это все равно допустить, просто не сегодня, а завтра... Это большая опасность», - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что надо остановить Путина, и чем быстрее, тем лучше. Также нужно поддерживать Украину, чем сильнее, тем безопаснее будет для Европы.

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