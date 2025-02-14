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путін хоче, щоб США "вийшли" з цієї битви, він буде у виграші - Зеленський

путін хоче, щоб США "вийшли" з цієї битви, він буде у виграші - Зеленський

Київ • УНН

 • 19873 перегляди

Президент Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін хоче, щоб США "вийшли" з цієї битви. Це небезпечно для України, для Європи і для Америки. Проте саме путін буде у виграші.

російський диктатор володимир путін хоче, щоб США "вийшли" з цієї битви. Це небезпечно для України, для Європи і для Америки. Проте саме путін буде у виграші. Про це заявив Президент Володимир Зеленський журналістам у кулуарах на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

Я думаю, що це передусім бажання путіна, щоб Америка вийшла, і Трамп був над цією битвою. Я думаю, що це дуже небезпечно для всіх, абсолютно. Я впевнений, що це небезпечно для України, для Європи і для Америки. Точно у виграші буде путін, адже тоді означає, що він зміг розділити цю допомогу, цю силу. Європа розуміє, що вона дуже близько, і це один континент. Тобто, до них руки путіна дотягнуться в будь-якому випадку. Просто, якщо без Америки, то швидше, з Америкою може бути навпаки

- заявив Зеленський.

"Мир у Європі поставлено на карту": у ЄС жорстко відреагували на переговори Трампа з путіним13.02.25, 12:41 • 38657 переглядiв

Президент наголосив, що сьогодні не можна втратити Америку, у Європі всі схвильовані.

"Я думаю велике хвилювання у європейців, дуже велике. Усі бояться, що можуть залишитися без американської підтримки. Я вважаю, що це не дуже добре. Ми з усіма говоримо, з усіма лідерами, і вони будуть робити все, і зустрічатися з президентом Трампом, і будуть робити все. Але те, що вже ми бачимо, у будь-якому випадку Європа буде збільшувати об'єднання навколо України. Ми говоримо про різну підтримку, ми розуміємо про що, тому що це буде їх захист. Вони розуміють, починають розуміти, дехто не розуміє, їх не багато, що наступні вони. Тому потрібно цього не допустити. Розтягувати війну на території України - це все одно допустити, просто не сьогодні, а завтра... Це велика небезпека", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що треба зупинити путіна, і чим швидше, тим краще. Також потрібно підтримувати Україну, чим сильніше, тим безпечніше буде для Європи.

Шольц закликає визнати війну в Україні надзвичайною для безпеки Німеччини14.02.25, 07:13 • 30802 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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donald-trampДональд Трамп
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