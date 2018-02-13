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Путин и Трамп в телефонном режиме обсудили положение на Ближнем Востоке

Путин и Трамп в телефонном режиме обсудили положение на Ближнем Востоке

Киев  •  УНН

 • 10106 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили в телефонном режиме усилия по устранению разногласий между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

“Обсуждался израильско-палестинский конфликт. Путин сказал, что ситуация в регионе “сейчас далека от той, которую мы все хотели бы видеть”, — говорится в сообщении.

Также российские СМИ напомнили о заявлении лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса, что палестинцы не могут признать Соединенные Штаты как единственного посредника на переговорах по урегулированию ближневосточного конфликта.

Как ранее сообщало информационное агентство УНН, решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля вызвало волну протестов в разных странах мира. На территории Палестинской автономии начались массовые акции протеста, которые, в некоторых случаях, приобретали насильственный характер со столкновениями с израильскими правоохранителями и военными. Согласно последним данным, четверо палестинцев погибли, еще 800 человек получили ранения.

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Лига арабских государств назвала решение США таким, что не имеет юридической силы и призвала Америку отказаться от него. Несмотря на угрозы президента США Дональда урезать финансирование странам ООН через одобрение предложенного резолюции ООН, которая осуждала признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля, Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 21 декабря, поддержала резолюцию. ЕС заявил, что не будет менять своей позиции по Иерусалиму.

Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем палестино-израильского конфликта. Резолюцией ООН о разделе Палестины предполагалось, что после окончания британского мандата (15 мая 1948) международное сообщество возьмет будущее Иерусалима под свой контроль. Однако в 1947 году началось арабо-израильское противостояние, в ходе которого город был разделен между Израилем и Палестиной. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является “единой и неделимой” столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

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