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Путін і Трамп у телефонному режимі обговорили становище на Близькому Сході

Путін і Трамп у телефонному режимі обговорили становище на Близькому Сході

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп обговорили у телефонному режимі зусилля по усуненню розбіжностей між Ізраїлем і Палестиною. Про це повідомляє УНН з посиланням на агенство Reuters.

“Обговорювався ізраїльсько-палестинський конфлікт. Путін сказав, що ситуація в регіоні “зараз далека від тієї, яку ми всі хотіли б бачити”, — йдеться в повідомленні.

Також російські ЗМІ нагадали про заяву лідера Палестинської автономії Махмуда Аббаса, що палестинці не можуть визнати Сполучені Штати як єдиного посередника на переговорах з врегулювання близькосхідного конфлікту.

Як раніше повідомляло інформаційне агенство УНН, рішення Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю викликало хвилю протестів у різних країнах світу. На території Палестинської Автономії розпочалися масові акції протесту, які, у деяких випадках, набували насильницького характеру із зіткненням з ізраїльськими правоохоронцями та військовими. За останніми данними, четверо палестинців загинули, ще 800 людей зазнали поранень.

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Ліга арабських держав назвала рішення США таким, що не має юридичної сили і закликала Америку відмовитися від нього. Не дивлячись на погрози президента США Дональда урізати фінансування країнам ООН через схвалення запропонованної резолюції ООН, яка б засуджувала визнання Вашингтоном Єрусалима столицею Ізраїлю, Генеральна Асамблея ООН у четвер, 21 грудня, підтримала резолюцію. ЄС заявив, що не буде змінювати своєї позиції щодо Єрусалиму.

Статус Єрусалима — одна з ключових проблем палестино-ізраїльського конфлікту. Резолюцією ООН про розділ Палестини передбачалося, що після закінчення британського мандату (15 травня 1948 року) міжнародне співтовариство візьме майбутнє Єрусалима під свій контроль. Однак у 1947 році почалося арабо-ізраїльське протистояння, в ході якого місто було поділено між Ізраїлем і Палестиною. Ізраїльтяни зайняли східну частину міста під час війни 1967 року і наполягають, що Єрусалим є “єдиною і неподільною” столицею Ізраїлю. У свою чергу палестинці хочуть зробити східну частину міста столицею своєї держави.

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