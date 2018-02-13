Путін і Трамп у телефонному режимі обговорили становище на Близькому Сході

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп обговорили у телефонному режимі зусилля по усуненню розбіжностей між Ізраїлем і Палестиною. Про це повідомляє УНН з посиланням на агенство Reuters.