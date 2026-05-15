Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что путин и лидер Китая Си Цзиньпин обсудят визит президента США Дональда Трампа во время его визита в Китай. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

По словам пескова, "в рамках предстоящих российско-китайских двусторонних контактов будет прекрасная возможность обменяться мнениями по поводу тех встреч, которые состоялись между китайской и американской сторонами".

Мы внимательно следим за информацией, которая поступает через СМИ. Ну а, как говорится, надеемся получить эту информацию из первых рук, когда будем в Китае

Он добавил, что подготовка визита путина в Китай завершена, он состоится "совсем скоро".

Визит действительно состоится уже совсем скоро. И действительно, собственно, подготовка к этому визиту уже завершена, все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы. Повестка дня понятна. Прежде всего, это наши двусторонние отношения, это особые отношения привилегированного стратегического партнерства