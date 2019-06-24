Путин разрешил транзит украинской продукции через территорию РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ 2014 года “о применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ”. В документе прописано разрешение на транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров “при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля на основе технологии ГЛОНАСС”. Аналогичные поправки внесены и в указ от 22 октября 2018 года о контрсанкциях в отношении Украины. Документ опубликован на официальном портале правовой информации России, передаёт УНН.
“Ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, разрешается при осуществлении транзитных международных автомобильных перевозок и транзитных международных железнодорожных перевозок через территорию Российской Федерации в третьи страны в соответствии с порядком осуществления таких автомобильных перевозок и железнодорожных перевозок, установленным Правительством Российской Федерации, при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля, предусматривающей применение средств идентификации (пломб), функционирующих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей транспортных средств, осуществляющих такие автомобильные перевозки, учетных талонов”, — говорится в указе.
Отмечается, что в случае нарушения водителями транспортных средств при осуществлении таких автомобильных перевозок порядка наложения, снятия и применения средств идентификации (пломб), функционирующих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, учетные талоны считаются недействительными.
Как сообщал УНН, сегодня Путин продолжил до конца 2020 года действие контрсанкций против стран ЕС.