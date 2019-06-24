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Путін дозволив транзит української продукції через територію РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав указ про внесення змін до указу 2014 року “про застосування окремих спеціальних економічних заходів з метою забезпечення безпеки РФ”. У документі прописано дозвіл на транзитні перевезення через Росію підсанкційних товарів “за умови забезпечення їх простежуваності з використанням системи контролю на основі технології ГЛОНАСС”. Аналогічні поправки внесені і в указ від 22 жовтня 2018 року про контрсанкції щодо України. Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації Росії, передає УНН.

Путін дозволив транзит української продукції через територію РФ

“Ввезення на територію Російської Федерації окремих видів товарів, країною походження яких чи країною відправлення яких є Україна або які переміщуються через територію України, дозволяється при здійсненні транзитних міжнародних автомобільних перевезень та транзитних міжнародних залізничних перевезень через територію Російської Федерації в треті країни відповідно до порядку здійснення таких автомобільних перевезень і залізничних перевезень, встановленим Урядом Російської Федерації, при у умові забезпечення їх простежуваності з використанням системи контролю, яка передбачає застосування засобів ідентифікації (пломб), що функціонують на основі технології глобальної навігаційної супутникової системи ГЛОНАСС, а також при наявності у водіїв транспортних засобів, що здійснюють такі автомобільні перевезення, облікових талонів”, — йдеться в указі.

Відзначається, що в разі порушення водіями транспортних засобів при здійсненні таких автомобільних перевезень порядку накладення, зняття та застосування засобів ідентифікації (пломб), що функціонують на основі технології глобальної навігаційної супутникової системи ГЛОНАСС, облікові талони вважаються недійсними.

Як повідомляв УНН, сьогодні Путін продовжив до кінця 2020 року дію контрсанкцій проти країн ЄС.

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