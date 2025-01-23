"путин должен умолять о мире": Дуда в Давосе отметил, что надо увеличить давление на диктатора
Киев • УНН
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо усилить давление на путина, чтобы он "умолял" о мирных переговорах. Дуда подчеркнул, что переговоры должны гарантировать суверенитет Украины.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Путин должен «умолять» о переговорах по завершению войны с Украиной. По его словам, надо сделать все, чтобы президента России посадить за стол переговоров, и они ни в коем случае не должны завершиться в пользу диктатора. Об этом он сказал во время своего выступления на «Украинском завтраке» в Давосе, передает корреспондент УНН.
Если мы зададим вопрос, каким образом стимулировать Владимира Путина, чтобы он сел за стол переговоров о мире - то ответ должен быть таким: мы должны такие меры применить, чтобы заставить Владимира Путина, чтобы он умолял мира. Я хочу, чтобы он нам молил, чтобы мы сели за стол переговоров, чтобы закончить эту войну,
Дуда также заявил, что переговоры должны гарантировать Украине суверенность, независимость. россия, по его словам, должна осознать, что такое международное право и должна его уважать и не нарушать. Для этого надо усилить давление на российские власти.
Что мы должны делать, чтобы прекратить имперские амбиции российской элиты, которые видимы теперь. Если вы посмотрите на язык, на котором они говорят в Кремле, то что говорит российская элита, если вы посмотрите российское телевидение, если вы увидите тон российской пропаганды - то вы увидите, какие есть настоящие проблемы и какое должно быть настоящее решение в решении такой ситуации,
Он добавил, что россияне не хотят сейчас переговоров и не готовы завершить эту войну.
«Это был бы первый шаг, связанный с предоставлением реальных гарантий безопасности": Дуда призывает пригласить Украину в НАТО15.01.25, 18:16 • 43010 просмотров