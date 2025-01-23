"путин должен умолять о мире": Дуда в Давосе отметил, что надо увеличить давление на диктатора

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Путин должен «умолять» о переговорах по завершению войны с Украиной. По его словам, надо сделать все, чтобы президента России посадить за стол переговоров, и они ни в коем случае не должны завершиться в пользу диктатора. Об этом он сказал во время своего выступления на «Украинском завтраке» в Давосе, передает корреспондент УНН.

Если мы зададим вопрос, каким образом стимулировать Владимира Путина, чтобы он сел за стол переговоров о мире - то ответ должен быть таким: мы должны такие меры применить, чтобы заставить Владимира Путина, чтобы он умолял мира. Я хочу, чтобы он нам молил, чтобы мы сели за стол переговоров, чтобы закончить эту войну, - сказал Анджей Дуда

Дуда также заявил, что переговоры должны гарантировать Украине суверенность, независимость. россия, по его словам, должна осознать, что такое международное право и должна его уважать и не нарушать. Для этого надо усилить давление на российские власти.

Что мы должны делать, чтобы прекратить имперские амбиции российской элиты, которые видимы теперь. Если вы посмотрите на язык, на котором они говорят в Кремле, то что говорит российская элита, если вы посмотрите российское телевидение, если вы увидите тон российской пропаганды - то вы увидите, какие есть настоящие проблемы и какое должно быть настоящее решение в решении такой ситуации, - подчеркнул Дуда.



Он добавил, что россияне не хотят сейчас переговоров и не готовы завершить эту войну.

«Это был бы первый шаг, связанный с предоставлением реальных гарантий безопасности": Дуда призывает пригласить Украину в НАТО