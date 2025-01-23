"путін має благати про мир": Дуда в Давосі наголосив, що треба збільшити тиск на диктатора
Київ • УНН
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що необхідно посилити тиск на путіна, щоб він "благав" про мирні переговори. Дуда наголосив, що переговори мають гарантувати суверенітет України.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що володимир путін повинен "благати" про переговори щодо завершення війни з Україною. За його словами, треба зробити все, щоб президента росії посадити за стіл перемовин, і вони ні в якому разі не повинні завершитися на користь диктатора. По це він сказав під час свого виступу на "Українському сніданку" у Давосі , передає кореспондент УНН.
Якщо ми поставимо запитання, яким чином стимулювати володимира путіна, аби він сів за стіл переговорів про мир – то відповідь має бути такою: ми маємо такі заходи застосувати, щоб примусити володимира путіна, щоб він благав миру. Я хочу , щоб він нам молив, щоб ми сіли за стіл переговорів, щоб закінчити цю війну,
Дуда також заявив, що переговори мають гарантувати Україні суверенність, незалежність. росія, за його словами, має усвідомити, що таке міжнародне право та повинна його поважати й не порушувати. Для цього треба посилити тиск на російську владу.
Що ми маємо робити, щоб припинити імперські амбіції російської еліти, які видимі тепер. Якщо ви подивитесь на мову, якою вони говорять в Кремлі, те що говорить російська еліта, якщо ви подивитесь російське телебачення, якщо ви побачите тон російської пропаганди – то ви побачите, які є справжні проблеми й яке має бути справжнє рішення у вирішенні такої ситуації,
Він додав, що росіяни не хочуть наразі переговорів і не готові завершити цю війну.
“Це був би перший крок, пов’язаний з наданням реальних гарантій безпеки”: Дуда закликає запросити Україну до НАТО15.01.25, 18:16 • 43642 перегляди