"путін має благати про мир": Дуда в Давосі наголосив, що треба збільшити тиск на диктатора

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що володимир путін повинен "благати" про переговори щодо завершення війни з Україною. За його словами, треба зробити все, щоб президента росії посадити за стіл перемовин, і вони ні в якому разі не повинні завершитися на користь диктатора. По це він сказав під час свого виступу на "Українському сніданку" у Давосі , передає кореспондент УНН.

Якщо ми поставимо запитання, яким чином стимулювати володимира путіна, аби він сів за стіл переговорів про мир – то відповідь має бути такою: ми маємо такі заходи застосувати, щоб примусити володимира путіна, щоб він благав миру. Я хочу , щоб він нам молив, щоб ми сіли за стіл переговорів, щоб закінчити цю війну, – сказав Анджей Дуда

Дуда також заявив, що переговори мають гарантувати Україні суверенність, незалежність. росія, за його словами, має усвідомити, що таке міжнародне право та повинна його поважати й не порушувати. Для цього треба посилити тиск на російську владу.

Що ми маємо робити, щоб припинити імперські амбіції російської еліти, які видимі тепер. Якщо ви подивитесь на мову, якою вони говорять в Кремлі, те що говорить російська еліта, якщо ви подивитесь російське телебачення, якщо ви побачите тон російської пропаганди – то ви побачите, які є справжні проблеми й яке має бути справжнє рішення у вирішенні такої ситуації, - наголосив Дуда.



Він додав, що росіяни не хочуть наразі переговорів і не готові завершити цю війну.

“Це був би перший крок, пов’язаний з наданням реальних гарантій безпеки”: Дуда закликає запросити Україну до НАТО