путин денонсировал соглашение с США об утилизации оружейного плутония
Киев • УНН
российский диктатор владимир путин подписал закон о денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония, а также сопроводительных протоколов. Об этом сообщает издание The Moscow Times, пишет УНН.
Детали
Документ предусматривал, что оба государства уничтожат по 34 тонны плутония, который признали избыточным для военных нужд.
Соглашение было подписано в 2000 году, а ратифицировано россией в 2011-м. москва остановила его действие еще в 2016 году, обвинив Вашингтон в невыполнении обязательств. Теперь денонсация означает полный выход россии из договоренностей.
