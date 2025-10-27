$42.000.10
ukenru
Эксклюзив
14:34
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 13268 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 112013 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45
путин денонсировал соглашение с США об утилизации оружейного плутония

Киев • УНН

 • 1038 просмотра

российский диктатор путин подписал закон о денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония. Документ предусматривал уничтожение по 34 тонны плутония каждым государством.

путин денонсировал соглашение с США об утилизации оружейного плутония

российский диктатор владимир путин подписал закон о денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония, а также сопроводительных протоколов. Об этом сообщает издание The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Документ предусматривал, что оба государства уничтожат по 34 тонны плутония, который признали избыточным для военных нужд.

госдума рф денонсировала договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе01.06.23, 16:19 • 973599 просмотров

Соглашение было подписано в 2000 году, а ратифицировано россией в 2011-м. москва остановила его действие еще в 2016 году, обвинив Вашингтон в невыполнении обязательств. Теперь денонсация означает полный выход россии из договоренностей.

Россия выходит из Конвенции против пыток: МИД Украины назвал это признанием в преступлениях27.08.25, 14:54 • 2846 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Соединённые Штаты
Украина