госдума рф денонсировала договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Детали

Этот договор между рф и Украиной был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года в городе Керчь и вступил в силу 23 апреля 2004 года. В документе отмечается, что Азовское море и Керченский пролив - это исторически внутренние воды Украины и рф и что Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением.

В рф пытаются объяснить свое решение тем, что из-за оккупации частей Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, Украина якобы "потеряла статус прибрежного государства в отношении этих акваторий".

Напомним

В феврале 2023 года Верховная Рада денонсировала все договоры с рф по Азовскому морю.