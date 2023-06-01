держдума рф денонсувала договір з Україною про Азовське море та Керченську протоку

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Цей договір між рф та Україною був підписаний у Керчі 24 грудня 2003 року у місті Керч й набув чинності 23 квітня 2004 року. У документі зазначається, що Азовське море та Керченська протока - це історично внутрішні води України і рф і що Азовське море розмежовується лінією державного кордону відповідно до угоди.

У рф намагаються пояснити своє рішення тим, що через окупацію частин Донецької, Запорізької та Херсонської областей, Україна нібито "втратила статус прибережної держави щодо цих акваторій".

Нагадаємо

У лютому 2023 року Верховна Рада денонсувала всі договори з рф щодо Азовського моря.