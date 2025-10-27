путін денонсував угоду зі США про утилізацію збройового плутонію
російський диктатор володимир путін підписав закон про денонсацію угоди зі США щодо утилізації збройового плутонію, а також супровідних протоколів. Про це повідомляє видання The Moscow Times, пише УНН.
Деталі
Документ передбачав, що обидві держави знищать по 34 тонни плутонію, який визнали надлишковим для військових потреб.
Угоду було підписано у 2000 році, а ратифіковано росією у 2011-му. москва зупинила її дію ще у 2016 році, звинувативши Вашингтон у невиконанні зобов’язань. Тепер денонсація означає повний вихід росії з домовленостей.
