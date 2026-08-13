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путин активизировал поездки по городам россии после падения рейтинга - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 578 просмотра

путин после падения рейтинга устроил пиар-турне по городам рф, посетив шесть городов за три недели. кремль использует поездки для демонстрации деятельности, ограничивая жителей и создавая постановочную картинку.

путин активизировал поездки по городам россии после падения рейтинга - ЦПД СНБО


российский диктатор владимир путин менее чем за три недели посетил шесть городов в россии. На фоне падения его рейтинга кремль использует поездки для публичной демонстрации деятельности главы кремля. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, передает УНН.

российский диктатор владимир путин после падения рейтинга пытается восстановить его с помощью пиар-тура по городам россии. Если в начале года путин редко покидал москву, вероятно, опасаясь покушения, то теперь менее чем за три недели посетил шесть городов. Показательно, что для поездок он выбирает населенные пункты не в европейской части россии, а подальше от зон, куда могут долететь украинские дроны

– говорится в сообщении ЦПД СНБО.

Детали

Визиты российского диктатора традиционно сопровождаются ограничениями для местных жителей. В частности, по информации ЦПД, в новосибирске жителям домов и студенческих общежитий вдоль маршрута президентского кортежа запрещали подходить к окнам и пользоваться электронными устройствами.

"Также ограничивали использование электроскутеров. Перед приездом диктатора в городах срочно ремонтировали дороги, подстригали траву, а на заправках снижали цены на бензин. После отъезда путина настоящая реальность возвращалась: топливо дорожало или вообще исчезало с заправок", – говорится в сообщении.

По данным ЦПД, скрывать то, что в россии ухудшается экономика и резко снижается уровень жизни из-за затяжной войны против Украины, становится все труднее.

"кремль пытается подменить реальность постановочной картинкой. А поскольку путин не собирается прекращать войну, все больше ресурсов идет не на решение проблем, а на их замалчивание", – говорится в сообщении.

Напомним

Уровень поддержки путина в россии снизился до 66%, по данным ФОМ, и до 65,1%, по данным ВЦИОМ. Падение рейтинга зафиксировано на фоне войны против Украины.

Алла Киосак

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