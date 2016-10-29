Пункты пропуска в зоне АТО переходят на зимний график
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на зимний период работы в соответствии с временным порядком контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, передает УНН со ссылкой на пресс -службу ГНАУ.
"В частности, с 30 октября пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольных пунктов, с 8:00 до 17:00. Таким образом время работы КПВВ становится меньше", - говорится в сообщении.
Как отмечается, изменение временного режима в первую очередь связано с политикой безопасности составляющей и направленной на обеспечение безопасности жизни мирного населения, которое пересекает линию разграничения, поскольку светлое время суток уменьшается, а в темное время повышаются риски обстрела со стороны боевиков.