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15 марта, 19:03 • 116477 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170569 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140465 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132732 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114186 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106285 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102031 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136880 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пункты пропуска в зоне АТО переходят на зимний график

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на зимний период работы в соответствии с временным порядком контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, передает УНН со ссылкой на пресс -службу ГНАУ.

"В частности, с 30 октября пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольных пунктов, с 8:00 до 17:00. Таким образом время работы КПВВ становится меньше", - говорится в сообщении.

Как отмечается, изменение временного режима в первую очередь связано с политикой безопасности составляющей и направленной ​​на обеспечение безопасности жизни мирного населения, которое пересекает линию разграничения, поскольку светлое время суток уменьшается, а в темное время повышаются риски обстрела со стороны боевиков.

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