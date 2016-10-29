Пункти пропуску в зоні АТО переходять на зимовий графік
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення АТО переходять на зимовий період роботи відповідно до тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Зокрема, з 30 жовтня пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися в нових часових рамках, які встановлюються для режиму роботи контрольних пунктів, з 8:00 до 17:00. Таким чином час роботи КПВВ стає меншим", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, зміна часового режиму в першу чергу пов’язана з безпековою складовою та направлена на убезпечення життя мирного населення, яке перетинає лінію розмежування, оскільки світла пора доби зменшується, а в темний час підвищуються ризики обстрілу з боку бойовиків.