Публиковала работу ППО: Инну Чернецкую посадили под круглосуточный домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Соломенский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об избрании для блогера и певицы Инны Вороновой (Чернецкой), которая "засветила" работу ППО, меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, передает корреспондент УНН из зала суда.
Детали
Как отметили адвокаты обвиняемой, сторона защиты Чернецкой будет обжаловать решение суда. Для этого у них есть пять дней.
Дополнение
Блогер Инна Воронова (Чернецкая), которая "засветила" работу ППО, считает, что судебное заседание по избранию ей меры пресечения накануне не состоялось из-за того, что “вселенная это не воспринимает”.
Напомним
Воронова - жена Юрия Чернецкого, который отбывает наказание за распространение наркотиков, и одна из четырех блогеров, которым СБУ уже сообщила о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ).
Блогеров подозревают в том, что выкладывали в сеть видео с работой ПВО во время ракетной атаки на столицу 16 мая. Им грозит до 8 лет тюрьмы.
31 мая Служба безопасности Украины проводила обыски у Вороновой.