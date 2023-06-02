Публікувала роботу ППО: Інну Чернецьку посадили під цілодобовий домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Солом’янський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора щодо обрання для блогерки і співачки Інни Воронової (Чернецької), яка "засвітила" роботу ППО, запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, передає кореспондент УНН з зали суду.
Деталі
Як зазначили адвокати обвинуваченої, сторона захисту Чернецької буде оскаржувати рішення суду. Для цього в них є п’ять днів.
Доповнення
Блогерка Інна Воронова (Чернецька), яка "засвітила" роботу ППО, вважає, що судове засідання з обрання їй запобіжного заходу напередодні не відбулося через те, що “всесвіт це не сприймає”.
Нагадаємо
Воронова - дружина Юрія Чернецького, який відбуває покарання за розповсюдження наркотиків, та одна з чотирьох блогерок, яким СБУ вже повідомила про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).
Блогерок підозрюють у тому, що викладали в мережу відео з роботою ППО під час ракетної атаки на столицю 16 травня. Їм загрожує до 8 років в'язниці.
31 травня Служба безпеки України проводила обшуки у Воронової.