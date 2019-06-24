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ПЦУ исключила из епископата двух сторонников Филарета

Киев • УНН

 • 9466 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Синод Православной Церкви Украины исключил из епископата двух сторонников Филарета - митрополита Белгородского и Обоянского Иоасафа (Шибаева) и епископа Валуйского Петра (Москалева). Соответствующее решение было принято на заседании Синода ПЦУ, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской Митрополии УПЦ.

ПЦУ исключила из епископата двух сторонников Филарета

"За активное участие в действиях, направленных на подстегивание противостояния в церковной среде, сознательное противление соборным решением, нарушение 34 Апостольского правила, участие в осуществлении рукоположений в чужой епархии вопреки Уставу и каноническим правилам - Преосвященного Иоасафа (Шибаева), митрополита Белгородского и Обоянского, и преосвященного Петра (Москалева), епископа Валуйского, викария Белгородской епархии, исключить из 24 Июнь 2019 из состава епископата Православной Церкви Украины", - говорится в тексте документа.

Напомним, ранее УНН сообщал, что сегодня Православная церковь Украины созывает синод из-за "поместного собора", который провел почетный патриарх Филарет.

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