ПЦУ исключила из епископата двух сторонников Филарета

"За активное участие в действиях, направленных на подстегивание противостояния в церковной среде, сознательное противление соборным решением, нарушение 34 Апостольского правила, участие в осуществлении рукоположений в чужой епархии вопреки Уставу и каноническим правилам - Преосвященного Иоасафа (Шибаева), митрополита Белгородского и Обоянского, и преосвященного Петра (Москалева), епископа Валуйского, викария Белгородской епархии, исключить из 24 Июнь 2019 из состава епископата Православной Церкви Украины", - говорится в тексте документа.



Напомним, ранее УНН сообщал, что сегодня Православная церковь Украины созывает синод из-за "поместного собора", который провел почетный патриарх Филарет.