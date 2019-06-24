ПЦУ виключила з єпископату двох прибічників Філарета
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Синод Православної Церкви України виключив з єпископату двох прибічників Філарета - митрополита Білгородського і Обоянського Іоасафа (Шибаєва) і єпископа Валуйського Петра (Москальова). Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Синоду ПЦУ, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Київської Митрополії УПЦ.
"За активну участь у діях, спрямованих на збурення протистояння у церковному середовищі, свідоме противлення соборним рішенням, порушення 34 Апостольського правила, участь у здійсненні рукоположень в чужій єпархії всупереч Статуту і канонічним правилам – Преосвященного Іоасафа (Шибаєва), митрополита Білгородського і Обоянського, та Преосвященного Петра (Москальова), єпископа Валуйського, вікарія Білгородської єпархії, виключити з 24 червня 2019 р. зі складу єпископату Православної Церкви України", - йдеться у тексті документу.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що сьогодні Православна церква України скликає синод через “помісний собор”, який провів почесний патріарх Філарет.