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ПЦУ виключила з єпископату двох прибічників Філарета

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Синод Православної Церкви України виключив з єпископату двох прибічників Філарета - митрополита Білгородського і Обоянського Іоасафа (Шибаєва) і єпископа Валуйського Петра (Москальова). Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Синоду ПЦУ, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Київської Митрополії УПЦ.

ПЦУ виключила з єпископату двох прибічників Філарета

"За активну участь у діях, спрямованих на збурення протистояння у церковному середовищі, свідоме противлення соборним рішенням, порушення 34 Апостольського правила, участь у здійсненні рукоположень в чужій єпархії всупереч Статуту і канонічним правилам – Преосвященного Іоасафа (Шибаєва), митрополита Білгородського і Обоянського, та Преосвященного Петра (Москальова), єпископа Валуйського, вікарія Білгородської єпархії, виключити з 24 червня 2019 р. зі складу єпископату Православної Церкви України", - йдеться у тексті документу.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що сьогодні Православна церква України скликає синод через “помісний собор”, який провів почесний патріарх Філарет.

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