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ПЦУ не поддерживает Марш равенства

Киев • УНН

 • 22288 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Православная церковь Украины не поддерживает Марш равенства, который состоится 23 июня в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ в ответе на запрос корреспондента УНН.

ПЦУ не поддерживает Марш равенства

"Православная Церковь Украины не поддерживает подобных мероприятий. Отношение к ним остается неизменным и отражено в Декларации, которую еще в 2007 году принял Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций", - отметила пресс-служба.

Согласно Декларации "О негативном отношении к явлению гомосексуализма и попыток легализации так называемых однополых браков (регистрации однополых партнерств)", Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций, в состав которого входят представители христианских, мусульманских и иудейских конфессий, выступает категорически против законодательного установления в Украине однополых браков или регистрируемых однополых партнерств, против пропаганды однополой сексуальности.

"При этом в Совете не поддерживают дискриминацию лиц, которые считают себя гомосексуалистами, но выступают категорически против того, чтобы гомосексуальный образ жизни и поведение трактовались как естественные, нормальные и полезные для общества и личности. Мы против того, чтобы гомосексуализм пропагандировался как вариант нормы половой жизни и чтобы государство поощряло своих граждан к однополым сексуальным отношениям", - говорится в декларации.

Напомним, на Марше равенства в Киеве, который пройдет в воскресенье, 23 июня, ожидают около 10 тыс. участников.

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили принять участие в Марше равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества.

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