ПЦУ не підтримує Марш рівності
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Православна церква України не підтримує Марш рівності, який відбудеться 23 червня у Києві. Про це повідомила прес-служба ПЦУ у відповіді на запит кореспондента УНН.
"Православна Церква України не підтримує подібних заходів. Ставлення до них залишається незмінним та відображене у Декларації, яку ще 2007 року ухвалила Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій", - зазначила прес-служба.
Згідно з Декларацією "Про негативне ставлення до явища гомосексуалізму та спроб легалізації так званих одностатевих шлюбів (реєстрації одностатевих партнерств)", Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, до складу якої входять представники християнських, мусульманських та іудейських конфесій, виступає категорично проти законодавчого встановлення в Україні одностатевих шлюбів чи реєстрованих одностатевих партнерств, проти пропагування одностатевої сексуальності.
"При цьому в Раді не підтримують дискримінацію осіб, які вважають себе гомосексуалістами, але виступають категорично проти того, щоб гомосексуальний спосіб життя й поведінка трактувалися як природні, нормальні й корисні для суспільства й особистості. Ми проти того, щоб гомосексуалізм пропагувався як варіант норми статевого життя і щоби держава заохочувала своїх громадян до одностатевих сексуальних стосунків", - зазначено у декларації.
Нагадаємо, на Марші рівності у Києві, який пройде у неділю, 23 червня, очікують близько 10 тисяч учасників.
Президента України Володимира Зеленського запросили взяти участь у Марші рівності на захист прав ЛГБТ-спільноти.