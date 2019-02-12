"ПСЖ" праздновал гостевую победу над "Манчестер Юнайтед" в плей-офф ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Олд Траффорд" принимал "ПСЖ" в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент.
В первом тайме команды не смогли открыть счет. В парижан стоит вспомнить удар с дальней дистанции Ди Марии - чуть дальше от стойки, а также нереализованный выход с вратарем Де Хеа от Мбаппе. В "МЮ" удар с острого угла от Решфорда. Буффон оказался на месте.
Зато после перерыва дважды забить удалось гостям. Первым забил Кимпембе, который откликнулся на дальней штанге на подачу с углового Ди Марии. Быстрый переход в атаку увенчался прострелом Ди Марии на Мбаппе. Больше голов болельщики не увидели - 2: 0.
Примечательно, что за французский гранд матч пропускали звезды клуба Неймар и Кавани.
Заметим, что "красные дьяволы" выиграли шесть из семи двухматчевых поединков с французскими клубами. Единственное поражение нанес "Монако" в 1/4 финала ЛЧ-1997/98 - 0: 0 в Монако, 1: 1 в Манчестере.