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"ПСЖ" святкував гостьову перемогу над "Манчестер Юнайтед" в плей-оф ЛЧ

Київ • УНН

 • 4069 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. “Манчестер Юнайтед” на стадіоні “Олд Траффорд” приймав “ПСЖ” в рамках першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, передає кореспондент УНН.

У першому таймі команди не спромоглися відкрити рахунок. У парижан варто згадати удар з дальньої дистанції Ді Марії — трохи далі від стійки, а також нереалізований вихід з воротарем Де Хеа від Мбаппе. У “МЮ” удар з гострого кута від Решфорда. Буффон виявився на місці.

Натомість по перерві двічі забити вдалося гостям. Першим забив Кімпембе, який відгукнувся на дальній стійці на подачу з кутового Ді Марії. Швидкий перехід в атаку увінчався прострілом Ді Марії на Мбаппе. Більше голів уболівальники не побачили — 2:0.

Примітно, що за французький гранд матч пропускали зірки клубу Неймар та Кавані.

Зауважимо, що “червоні дияволи” виграли шість з семи двоматчевих поєдинків з французькими клубами. Єдиної поразки завдав “Монако” в 1/4 фіналу ЛЧ-1997/98 — 0:0 в Монако, 1:1 в Манчестері.

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