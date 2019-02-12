"ПСЖ" святкував гостьову перемогу над "Манчестер Юнайтед" в плей-оф ЛЧ

У першому таймі команди не спромоглися відкрити рахунок. У парижан варто згадати удар з дальньої дистанції Ді Марії — трохи далі від стійки, а також нереалізований вихід з воротарем Де Хеа від Мбаппе. У “МЮ” удар з гострого кута від Решфорда. Буффон виявився на місці.

Натомість по перерві двічі забити вдалося гостям. Першим забив Кімпембе, який відгукнувся на дальній стійці на подачу з кутового Ді Марії. Швидкий перехід в атаку увінчався прострілом Ді Марії на Мбаппе. Більше голів уболівальники не побачили — 2:0.

Примітно, що за французький гранд матч пропускали зірки клубу Неймар та Кавані.

Зауважимо, що “червоні дияволи” виграли шість з семи двоматчевих поєдинків з французькими клубами. Єдиної поразки завдав “Монако” в 1/4 фіналу ЛЧ-1997/98 — 0:0 в Монако, 1:1 в Манчестері.