Псевдоправоохоронци пытались провести "обыск" в частном доме в Ровенской области

КИЕВ. 11 марта. УНН. В Ровенской области правоохранители задержали мужчин, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и пытались провести "обыск" в частном доме. Об этом сообщили в отделе связей с общественностью ГУ ЧП Ровенской области.