Псевдоправоохоронци пытались провести "обыск" в частном доме в Ровенской области

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 39326 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 54510 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58036 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102235 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93393 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103703 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110720 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116988 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122513 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133931 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Псевдоправоохоронци пытались провести "обыск" в частном доме в Ровенской области

Псевдоправоохоронци пытались провести "обыск" в частном доме в Ровенской области

Киев  •  УНН

 • 4598 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В Ровенской области правоохранители задержали мужчин, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и пытались провести "обыск" в частном доме. Об этом сообщили в отделе связей с общественностью ГУ ЧП Ровенской области.

В полицию обратилась жительница села Остров, которая заявила, что в ее квартиру ворвался пятеро неизвестных мужчин и проводят незаконные следственные действия.

Как сообщили в полиции, на месте происшествия патрульные обнаружили автомобиль "Mercedes-Benz Vito", вблизи помещения 51-летней заявительницы. В микроавтобусе находилось двое мужчин 43-х, 41-го годов и 17-летний парень. Двое из них жители Волынской области и один житель Костополя (Ровенская область).

Еще двое мужчин, которые находились вблизи автомобиля, в ходе разговора внезапно бросились бежать в лес.
За несколько часов одного беглеца удалось задержать в селе Пляшевая, когда тот ждал маршрутку в Ровно. Им оказался 50-летний житель Ровенского района.

В полиции сообщили, что в ходе осмотра помещения женщины и прилегающей территории, полицейские обнаружили разорванное удостоверение работника одного из правоохранительных органов. Документ имел явные признаки подделки. Следователи изъяли и отправили его на экспертизу.

Потерпевшая пояснила, что мужчины ворвались в ее дом, представились работниками специализированного правоохранительного органа и начали проводить обыск. Тогда она начала бить тревогу, ведь никогда не было проблем с законом.
В микроавтобусе полицейские обнаружили электрические инструменты, ломы, лопаты и наручники.

В полиции по данному факту открыли сразу несколько уголовных производств. По факту самовольного присвоения властных полномочий или звания должностного лица начато досудебное расследование по части 2 статьи 353 Уголовного кодекса Украины. По факту незаконного проникновения в жилище лица, предусматривающая часть 1 статьи 162 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят проверку действий этих лиц, а также устанавливают всех участников события.

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