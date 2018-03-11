Псевдоправоохоронци пытались провести "обыск" в частном доме в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Ровенской области правоохранители задержали мужчин, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и пытались провести "обыск" в частном доме. Об этом сообщили в отделе связей с общественностью ГУ ЧП Ровенской области.
В полицию обратилась жительница села Остров, которая заявила, что в ее квартиру ворвался пятеро неизвестных мужчин и проводят незаконные следственные действия.
Как сообщили в полиции, на месте происшествия патрульные обнаружили автомобиль "Mercedes-Benz Vito", вблизи помещения 51-летней заявительницы. В микроавтобусе находилось двое мужчин 43-х, 41-го годов и 17-летний парень. Двое из них жители Волынской области и один житель Костополя (Ровенская область).
Еще двое мужчин, которые находились вблизи автомобиля, в ходе разговора внезапно бросились бежать в лес.
За несколько часов одного беглеца удалось задержать в селе Пляшевая, когда тот ждал маршрутку в Ровно. Им оказался 50-летний житель Ровенского района.
В полиции сообщили, что в ходе осмотра помещения женщины и прилегающей территории, полицейские обнаружили разорванное удостоверение работника одного из правоохранительных органов. Документ имел явные признаки подделки. Следователи изъяли и отправили его на экспертизу.
Потерпевшая пояснила, что мужчины ворвались в ее дом, представились работниками специализированного правоохранительного органа и начали проводить обыск. Тогда она начала бить тревогу, ведь никогда не было проблем с законом.
В микроавтобусе полицейские обнаружили электрические инструменты, ломы, лопаты и наручники.
В полиции по данному факту открыли сразу несколько уголовных производств. По факту самовольного присвоения властных полномочий или звания должностного лица начато досудебное расследование по части 2 статьи 353 Уголовного кодекса Украины. По факту незаконного проникновения в жилище лица, предусматривающая часть 1 статьи 162 Уголовного кодекса Украины.
Полицейские проводят проверку действий этих лиц, а также устанавливают всех участников события.