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Псевдоправоохоронці намагалися провести “обшук” у приватному помешканні в Рівненській області

Псевдоправоохоронці намагалися провести “обшук” у приватному помешканні в Рівненській області

Київ • УНН

 • 4598 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. У Рівненській області правоохоронці затримали чоловіків, які видавали себе за працівників правоохоронних органів та намагалися провести “обшук” у приватному помешканні. Про це УНН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ НП Рівненської області.

До поліції звернулася жителька села Острів, яка завила, що до її помешкання ввірвалося п’ятеро невідомих чоловіків та проводять незаконні слідчі дії.

Як повідомили у поліції, на місці події патрульні виявили автомобіль “Mercedes-Benz Vito”, поблизу помешкання 51-річної заявниці. У мікроавтобусі знаходилося двоє чоловіків 43-ох, 41-го років та 17-річний хлопець. Двоє з них жителі Волинської області та один мешканець Костополя (Рівненська область).

Ще двоє чоловіків, які знаходилися поблизу автомобіля, у ході розмови раптово кинулися тікати до лісу.
За кілька годин одного втікача вдалося затримати у селі Пляшева, коли той чекав маршрутку до Рівного. Ним виявився 50-річний житель Рівненського району.

У поліції повідомили, що в ході огляду помешкання жінки та прилеглої території, поліцейські виявили розірване посвідчення працівника одного з правоохоронних органів. Документ мав явні ознаки підробки. Слідчі вилучили та відправили його на експертизу.

Потерпіла пояснила, що чоловіки увірвалися до її будинку, представилися працівниками спеціалізованого правоохоронного органу та почали проводити обшук. Тоді вона почала бити на сполох, адже ніколи не мала проблем із законом.
У мікроавтобусі поліцейські виявили електричні інструменти, ломи, лопати та наручники.

У поліції за цим фактом відкрили одразу кілька кримінальних проваджень. За фактом самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 353 Кримінального кодексу України. За фактом незаконного проникнення до житла особи, що передбачає частина 1 статті 162 Кримінального кодексу України.

Поліцейські проводять перевірку дій цих осіб, а також встановлюють усіх учасників події.

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