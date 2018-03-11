Псевдоправоохоронці намагалися провести “обшук” у приватному помешканні в Рівненській області

КИЇВ. 11 березня. УНН. У Рівненській області правоохоронці затримали чоловіків, які видавали себе за працівників правоохоронних органів та намагалися провести “обшук” у приватному помешканні. Про це УНН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ НП Рівненської області.