Псевдоминера здания КГГА задержали в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Сотрудники СБУ совместно с полицейскими Белоцерковского отдела полиции задержали 37-летнего жителя г. Белая Церковь, который в сети "Facebook" опубликовал сообщение о минировании здания Киевской городской государственной администрации. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.
"Сотрудники СБУ совместно с полицейскими Белоцерковского отдела полиции по "горячим следам" установили и задержали 37-летнего местного жителя, который в сети" Facebook "опубликовал сообщение о минировании здания Киевской городской государственной администрации", - говорится в сообщении.
27 мая в 16.50 часов на официальную страницу Киевской городской государственной администрации в социальной сети "Facebook" было отправлено сообщение: "Завтра будет взрыв, ищите где".
Во время проверки информации о возможном минировании здания Киевской городской государственной администрации сотрудники Службы безопасности Украины совместно с правоохранителями Белоцерковщины оперативно установили и задержали анонима, предоставившего ложное сообщение о заминировании. Им оказался 37-летний житель г. Белая Церковь, уроженец Санкт-Петербурга Российской Федерации.
Правонарушитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от 2-х до 6-ти лет. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНН 24 мая, псевдоминеру общеобразовательной школы на Волыни сообщено о подозрении.