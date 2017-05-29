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Псевдомінера будівлі КМДА затримали на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Співробітники СБУ спільно з поліцейськими Білоцерківського відділу поліції затримали 37-річного мешканця м. Біла Церква, який в мережі “Facebook” опублікував повідомлення про мінування будівлі Київської міської державної адміністрації. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

Псевдомінера будівлі КМДА затримали на Київщині

"Співробітники СБУ спільно з поліцейськими Білоцерківського відділу поліції за “гарячим слідами” встановили та затримали 37-річного місцевого мешканця, який в мережі “Facebook” опублікував повідомлення про мінування будівлі Київської міської державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

27 травня о 16.50 годині на офіційну сторінку Київської міської державної адміністрації в соціальній мережі “Facebook” було надіслано повідомлення: “Завтра будет взрыв, ищите где”.

Під час перевірки інформації щодо можливого мінування будівлі Київської міської державної адміністрації співробітники Служби безпеки України спільно з правоохоронцями Білоцерківщини оперативно встановили та затримано аноніма, який надав неправдиве повідомлення про замінування. Ним виявився 37-річний мешканець міста Біла Церква, уродженець м. Санкт-Петербург Російської федерації.

Наразі правопорушника затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі строком від 2-ох до 6-ти років. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН 24 травня, псевдомінеру загальноосвітньої школи на Волині повідомлено про підозру.

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