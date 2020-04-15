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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 32813 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 41431 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75073 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130572 просмотра

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Псевдолекарство “Протефлазид” стало “токсичным” — от него отказываются медики

Псевдолекарство “Протефлазид” стало “токсичным” — от него отказываются медики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что городские больницы отказываются от использования фуфломицина “Протефлазид” и вернут его производителю — компании “Экофарм”. Он также опроверг сообщения о том, что во Львове “Протефлазид” будут использовать для борьбы с Covid-19, пригрозив судебными исками за дезинформацию. Об этом сообщается в статье, опубликованной изданием “Вести”.

“Несмотря на все ухищрения, пиар-кампании и старую добрую коррупцию, благодаря которой у препарата внезапно появилось куча лоббистов, он понемногу становится „токсичным“ в медицинских кругах. И так называемое „лекарство от коронавируса“, как его пытаются представить сами производители, уже гораздо сложнее „втюхать“ врачам”, — отмечается в статье.

В своем сообщении Садовый упомянул заказную статью, которая распространяется в интернете, и должна подтолкнуть пациентов покупать медицинский препарат “Протефлазид” для укрепления иммунной системы человека в условиях пандемии COVID-19.

“В статье упоминается мое имя, а также использованы якобы высказывания сотрудником Львовской больницы скорой медицинской помощи, на которые они не давали согласия”, — заявил Садовый.

О том, что больницы Львова будут использовать “Протефлазид” для лечения коронавирусной болезни, накануне написала блогер Олена Монова: “И что только не пытались лечить этим чертополохом, начиная от герпеса и заканчивая ВИЧ... А тут вдруг очень кстати подвернулся коронавирус, так почему бы и не возродить интерес к такому могучему препарату от всех болезней”.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о том, что “Протефлазид” — псевдолекарство. Препарат не включен в международные протоколы, не имеет доказанной эффективности и не изучен в реальных научных исследованиях. Журналисты из проекта Bihus.info опубликовали расследование и пришли к выводу, что препарат представляет собой не лекарство от коронавируса, а обычную спиртовую настойку двух трав — щучки и вейника.

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