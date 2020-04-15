Псевдолекарство “Протефлазид” стало “токсичным” — от него отказываются медики

“Несмотря на все ухищрения, пиар-кампании и старую добрую коррупцию, благодаря которой у препарата внезапно появилось куча лоббистов, он понемногу становится „токсичным“ в медицинских кругах. И так называемое „лекарство от коронавируса“, как его пытаются представить сами производители, уже гораздо сложнее „втюхать“ врачам”, — отмечается в статье.

В своем сообщении Садовый упомянул заказную статью, которая распространяется в интернете, и должна подтолкнуть пациентов покупать медицинский препарат “Протефлазид” для укрепления иммунной системы человека в условиях пандемии COVID-19.

“В статье упоминается мое имя, а также использованы якобы высказывания сотрудником Львовской больницы скорой медицинской помощи, на которые они не давали согласия”, — заявил Садовый.

О том, что больницы Львова будут использовать “Протефлазид” для лечения коронавирусной болезни, накануне написала блогер Олена Монова: “И что только не пытались лечить этим чертополохом, начиная от герпеса и заканчивая ВИЧ... А тут вдруг очень кстати подвернулся коронавирус, так почему бы и не возродить интерес к такому могучему препарату от всех болезней”.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о том, что “Протефлазид” — псевдолекарство. Препарат не включен в международные протоколы, не имеет доказанной эффективности и не изучен в реальных научных исследованиях. Журналисты из проекта Bihus.info опубликовали расследование и пришли к выводу, что препарат представляет собой не лекарство от коронавируса, а обычную спиртовую настойку двух трав — щучки и вейника.