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Псевдоліки “Протефлазід” стали “токсичними” — від нього відмовляються медики

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що міські лікарні відмовляються від використання фуфломіцина “Протефлазід” і повернуть його виробнику — компанії “Екофарм”. Він також спростував повідомлення про те, що у Львові “Протефлазід” використовуватимуть для боротьби з Covid-19, пригрозивши судовими позовами за дезінформацію. Про це повідомляється в статті, опублікованій виданням “Вести”.

“Не дивлячись на всі хитрощі, піар-кампанії і стару добру корупцію, завдяки якій у препарату з’явилося купа лобістів, він потроху стає „токсичним“ в медичних колах. І так звані „ліки від коронавірусу“, як його намагаються представити самі виробники, вже набагато складніше „втюхати“ лікарям”, — наголошується в статті.

У своєму повідомленні Садовий згадав замовну статтю, яка поширюється в інтернеті, і повинна підштовхнути пацієнтів купувати медичний препарат “Протефлазід” для зміцнення імунної системи людини в умовах пандемії COVID-19.

“У статті згадується моє ім’я, а також використані нібито висловлювання співробітників Львівської лікарні швидкої медичної допомоги, на які вони не давали згоди”, — заявив Садовий.

Про те, що лікарні Львова використовуватимуть “Протефлазід” для лікування коронавірусної хвороби, напередодні написала блогер Олена Монова: “І що тільки не намагалися лікувати цим будяками, починаючи від герпесу і закінчуючи ВІЛ... А тут раптом дуже до речі підвернувся коронавірус, так чому б і не відродити інтерес до такого могутнього препарату від всіх хвороб”.

Раніше ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що “Протефлазід” — псевдоліки. Препарат не включений в міжнародні протоколи, не має доведеної ефективності і не вивчений в реальних наукових дослідженнях. Журналісти з проекту Bihus.info опублікували розслідування і прийшли до висновку, що препарат — не ліки від коронавіруса, а звичайна спиртова настоянка двох трав — щучки і вейника.

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