Псевдоліки “Протефлазід” стали “токсичними” — від нього відмовляються медики

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що міські лікарні відмовляються від використання фуфломіцина “Протефлазід” і повернуть його виробнику — компанії “Екофарм”. Він також спростував повідомлення про те, що у Львові “Протефлазід” використовуватимуть для боротьби з Covid-19, пригрозивши судовими позовами за дезінформацію. Про це повідомляється в статті, опублікованій виданням “Вести”.