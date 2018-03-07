Псевдоблаготворители в Полтавской области присвоили более 7 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Злоумышленники под предлогом сбора благотворительных взносов для участников АТО, лечение детей и оказания помощи социально незащищенным слоям населения, присвоили свыше 7 млн гривен. Псевдоблаготворителей задержали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП Полтавской области.
Злоумышленники подозревают в совершении 103 эпизодов преступной деятельности.
По данным правоохранителей, начиная с 2012 года жертвами псевдоблаготворителей стали более полутысячи предпринимателей и агропромышленников из разных областей Украины.
Полицейские установили, что сообщники выбирали жертву и сначала присылали на официальный ящик электронное письмо фиктивной благотворительной организации с соответствующими реквизитами, печатями и подписями должностных лиц.
После письма был телефонный звонок псевдосоветника или представителя председателя областной государственной администрации или его заместителя.
Выбранная тактика позволяла быстро войти в доверие руководителя предприятия или организации. Изложив суть социального проекта, призванного аккумулировать немалую сумму средств, например, на лечение тяжело больных детей или приобретение им нового одежды и обуви, призывал к активным действиям.
Главной задачей было заключить соглашение как можно быстрее чтобы жертвы сразу перевели средства.
В полиции пояснили, что расчет злоумышленников был простым - средства, о которых идет речь (а это примерно от 1 до 85 000 гривен) для предприятия незначительны, а потому с переводом платежа проблем не будет, и вряд ли кто-то захочет убедиться, что деньги использованы по назначению.
Однако, деятельность "благодетелей" вызвала сомнения у руководителей некоторых предприятий, и обратились в полицию.
Благодаря объединению усилий представителей власти, предпринимателей и правоохранителей, работникам отдела противодействия киберпреступности в Полтавской области удалось задержать четырех участников преступной группы, в состав которой входили трое мужчин и одна женщина.
Полицейские провели восемь санкционированных обысков в офисе псевдоблагодийникив, расположенном в Киеве, а также по месту их жительства.
По словам начальника полиции Полтавской области Андрея Замахина, изъято 14 единиц компьютерной техники, более 30 мобильных телефонов, 15 флэш-носителей информации, три роутеры, более 29 сим-карт различных операторов, документация, черновые записи, 12 печатей и штампов фиктивных благотворительных организаций, 14 пластиковых карт различных банков, на какие жертвы перечисляли средства, более 5000 долларов США. На полученные средства наложен арест, а банковские счета фиктивных благотворительных организаций заблокированы.