Псевдоблаготворители в Полтавской области присвоили более 7 млн ​​гривен

КИЕВ. 7 марта. УНН. Злоумышленники под предлогом сбора благотворительных взносов для участников АТО, лечение детей и оказания помощи социально незащищенным слоям населения, присвоили свыше 7 млн гривен. Псевдоблаготворителей задержали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП Полтавской области.