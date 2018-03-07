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Псевдоблагодійники на Полтавщині привласнили понад 7 млн гривень

Псевдоблагодійники на Полтавщині привласнили понад 7 млн гривень

Київ • УНН

 • 9787 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Зловмисники під приводом збору благочинних внесків для учасників АТО, лікування дітей та надання допомоги соціально незахищеним верствам населення, привласнили понад 7 мільйонів гривень. Псевдоблагодійників затримали. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП Полтавської області.

Зловмисників підозрюють у скоєнні 103 епізодів злочинної діяльності.

За даними правоохоронців, починаючи з 2012 року жертвами псевдоблагодійників стали понад півтисячі підприємців та агропромисловців з різних областей України.

Поліцейські встановили, що спільники обирали жертву і спочатку надсилали на офіційну скриньку електронного листа від фіктивної благодійної організації з відповідними реквізитами, печатками та підписами службових осіб.

Після листа був телефонний дзвінок псевдорадника або представника голови обласної державної адміністрації чи його заступника.

Обрана тактика дозволяла швидко увійти в довіру керівника підприємства або організації. Виклавши суть соціального проекту, покликаного акумулювати чималу суму коштів, для прикладу, на лікування важко хворих дітей або придбання їм нового одягу та взуття.

Головним завданням було укласти угоду як змога швидше аби жертви одразу переказали кошти.
У поліції пояснили, що розрахунок зловмисників був простим – кошти, про які йдеться (а це приблизно від 1 до 85 тисяч гривень) для підприємства незначні, а тому з переведенням платежу проблем не буде, і навряд чи хтось захоче пересвідчитися, що гроші використані за призначенням.

Однак, діяльність «благодійників» викликала сумніви у керівників коремих підприємств, які і звернулись до поліції.
Завдяки об’єднанню зусиль представників влади, підприємців та правоохоронців, працівникам відділу протидії кіберзлочинності в Полтавській області вдалося затримати чотирьох учасників злочинної групи, до складу якої входили троє чоловіків та одна жінка.

Поліцейські провели вісім санкціонованих обшуків у центральному офісі псевдоблагодійників, розташованому у Києві, а також за місцем їх проживання.

За словами начальника поліції Полтавщини Андрія Замахіна, вилучено 14 одиниць комп'ютерної техніки, понад 30 мобільних телефонів, 15 флеш-носіїв інформації, три роутери, понад 29 сім-карт різних операторів, документація, чорнові записи, 12 печаток та штампів фіктивних благодійних організацій, 14 пластикових карт різних банків, на які жертви перераховували кошти, понад 5 тисяч доларів США. На вилучені кошти накладено арешт, а банківські рахунки фіктивних благодійних організацій заблоковані.

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