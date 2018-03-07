Псевдоблагодійники на Полтавщині привласнили понад 7 млн гривень

КИЇВ. 7 березня. УНН. Зловмисники під приводом збору благочинних внесків для учасників АТО, лікування дітей та надання допомоги соціально незахищеним верствам населення, привласнили понад 7 мільйонів гривень. Псевдоблагодійників затримали. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП Полтавської області.