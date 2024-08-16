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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВС ВСУ предупредили о скоростной цели в направлении Днепра

ВС ВСУ предупредили о скоростной цели в направлении Днепра

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 13:00  •  10088 просмотра

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Воздушные силы Украины предупредили о скоростной цели, движущейся в направлении Днепра. Ранее было сообщено об активности вражеской авиации в Азовском море и угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Воздушные силы Украины предупредили о скоростной цели, движущейся в направлении Днепра, пишет УНН.

Детали

"Скоростная цель в направлении Днепра!" - предупредили в ВС ВСУ в Telegram.

Перед этим Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря, а еще раньше - об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

В Сумах и Днепре снова сообщили о слышимых взрывах на фоне угрозы баллистики16 августа 2024, 09:11 • 26933 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
dneprДнепр
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
azovskoe-moreАзовское море
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