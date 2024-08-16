ВС ВСУ предупредили о скоростной цели в направлении Днепра
Киев • УНН
Воздушные силы Украины предупредили о скоростной цели, движущейся в направлении Днепра. Ранее было сообщено об активности вражеской авиации в Азовском море и угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.
Воздушные силы Украины предупредили о скоростной цели, движущейся в направлении Днепра, пишет УНН.
Детали
"Скоростная цель в направлении Днепра!" - предупредили в ВС ВСУ в Telegram.
Перед этим Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря, а еще раньше - об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
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