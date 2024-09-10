Прятались за остановкой: жители Белгорода не нашли мест в укрытии во время воздушной тревоги

Жители российского города Белгорода констатируют, что не могут найти укрытий в период тревоги. Значительная часть укрытий в городе - без крыш. Об этом сообщает ТГ-канал "Astra", передает УНН.

Детали

В рф жителям Белгорода не хватило места в укрытии. Инцидент произошел во время утренней воздушной тревоги, на остановке "Педколледж".

Не хватило места в укрытии всем желающим, рассказали в местных пабликах - пишет ТГ-канал «Astra».

В комментариях очевидцы сообщают, что "пытались пропустить в укрытие детей-школьников и людей старшего возраста. Сами же "прятались за остановочным комплексом".

Такая же ситуация складывается не только на комплексах остановок. В городе установлено много укрытий без крыш, - пишут жители города в сети.

Вчера стояли ждали детей из школы, в одно укрытие и дети, и родители не влезут однозначно. Возле школ было бы неплохо добавить хотя бы по одному еще - сказано в одном из комментариев, пишет «Astra».

Напомним,

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