Прятались за остановкой: жители Белгорода не нашли мест в укрытии во время воздушной тревоги
Киев • УНН
В российском Белгороде люди не смогли укрыться в укрытиях из-за недостатка мест. Многие укрытия в городе установлены без крыш, а возле школ их недостаточно для всех учеников и родителей.
Жители российского города Белгорода констатируют, что не могут найти укрытий в период тревоги. Значительная часть укрытий в городе - без крыш. Об этом сообщает ТГ-канал "Astra", передает УНН.
Детали
В рф жителям Белгорода не хватило места в укрытии. Инцидент произошел во время утренней воздушной тревоги, на остановке "Педколледж".
Не хватило места в укрытии всем желающим, рассказали в местных пабликах
В комментариях очевидцы сообщают, что "пытались пропустить в укрытие детей-школьников и людей старшего возраста. Сами же "прятались за остановочным комплексом".
Такая же ситуация складывается не только на комплексах остановок. В городе установлено много укрытий без крыш, - пишут жители города в сети.
Вчера стояли ждали детей из школы, в одно укрытие и дети, и родители не влезут однозначно. Возле школ было бы неплохо добавить хотя бы по одному еще
Напомним,
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